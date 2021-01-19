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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 123 новых случая заболевания коронавирусом

На утро 29 января в Сумской области 45560 случаев заболевания COVID-19.

За четверг зафиксировано 123 новых случая.

В Украине - 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1916 человек; летальных случаев - 128; выздоровели - 11310 человек; осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).

За все время пандемии в Украине заболело - 1211593 человека; выздоровели - 1003341 человек; летальных исходов - 22 479;   проведения ПЦР-тестов - 6209089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 361 случай;

- Винницкая область - 282 случая;

- Волынская область - 159 случаев;

- Днепропетровская область - 259 случаев;

- Донецкая область - 193 случая;

- Житомирская область - 167 случаев;

- Закарпатская область - 137 случаев;

- Запорожская область - 232 случая;

- Ивано-Франковская область - 356 случаев;

- Киевская область - 326 случаев;

- Кировоградская область - 27 случаев;

- Луганская область - 40 случаев;

- Львовская область - 440 случаев;

- Николаевская область - 207 случаев;

- Одесская область - 260 случаев;

- Полтавская область - 218 случаев;

- Ривненская область - 209 случаев;

- Сумская область - 123 случая;

- Тернопольская область - 179 случаев;

- Харьковская область - 248 случаев;

- Херсонская область - 70 случаев;

- Хмельницкая область - 147 случаев;

- Черкасская область - 131 случай;

- Черновицкая область - 258 случаев;

- Черниговская область - 152 случая.

Общество
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