На Сумщине 123 новых случая заболевания коронавирусом

За четверг зафиксировано 123 новых случая.
В Украине - 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1916 человек; летальных случаев - 128; выздоровели - 11310 человек; осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).
За все время пандемии в Украине заболело - 1211593 человека; выздоровели - 1003341 человек; летальных исходов - 22 479; проведения ПЦР-тестов - 6209089.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 361 случай;
- Винницкая область - 282 случая;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 259 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 167 случаев;
- Закарпатская область - 137 случаев;
- Запорожская область - 232 случая;
- Ивано-Франковская область - 356 случаев;
- Киевская область - 326 случаев;
- Кировоградская область - 27 случаев;
- Луганская область - 40 случаев;
- Львовская область - 440 случаев;
- Николаевская область - 207 случаев;
- Одесская область - 260 случаев;
- Полтавская область - 218 случаев;
- Ривненская область - 209 случаев;
- Сумская область - 123 случая;
- Тернопольская область - 179 случаев;
- Харьковская область - 248 случаев;
- Херсонская область - 70 случаев;
- Хмельницкая область - 147 случаев;
- Черкасская область - 131 случай;
- Черновицкая область - 258 случаев;
- Черниговская область - 152 случая.