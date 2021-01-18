«Нацкорпус» угрожал судье с Сумщины мусорным баком Представители политической партии, которая славится своими громкими акциями, стали рычагом воздействия в уголовном деле о незаконной порубке леса.

Удовлетворяя ходатайство о переносе рассмотрения уголовного дела, Александр Чхайло из Лебединского районного суда не мог предположить, что придется давать объяснения по этому поводу двум посторонним лицам. В собственном кабинете, в 10:00, в канун старого Нового года. Хорошо, что молодые люди хоть успели представиться «Национальным корпусом».

Потому что дальше, когда объяснение служителя Фемиды их не удовлетворили, все развивалось стремительно. Парни стали менее вежливыми и уже угрожали сделать со своим оппонентом три вещи: поместить в мусорный бак, подвесить или выбросить из окна. Ругались, оскорбляли, а на призывы прекратить некорректное поведение не реагировали.

С угрозами и предупреждением, что вернутся на следующее заседание, мужчины оставили судейский кабинет. И слово свое сдержали.

И вот уже секретарь судебного заседания сообщает, что обвиняемый не может прибыть в зал суда. Он приехал, но не сразу смог выйти из машины. Члены «Нацкорпуса» с группой поддержки в количестве 20 человек почему-то блокировали человека.

Впрочем, по приезду полиции «представители Нацкорпуса» исчезли в неизвестном направлении», завершил историю судья.

О давлении и вмешательстве в правосудие при рассмотрении уголовного производства по делу о злоупотреблении властью, где кто-то кого-то склонил к незаконной порубке леса, судья сообщил Генеральному прокурору и Высший совет правосудия, пишет Закон и Бизнес.