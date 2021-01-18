Четыре года за надругательство над могилой присудили в Ахтырке Ахтырский суд наказал вандала, повредившего памятник и надгробную плиту.

Происшествие произошло в августе 2020 года на кладбище «Успенское» в Ахтырке.

Обвиняемый проходил мимо кладбища «Успенское» по ул. Успенской в г.. Ахтырка, где у него возник умысел на похищение металлических изделий, которые обычно подкладываются под памятники для того, чтобы те не проседали со временем в почву.

На территории кладбища обвиняемый подошел к одной из могил и применив физическую силу, приподнял памятник и надгробную плиту и вытащил из-под них металлические уголок, пластину, решетку и части плиты.

Данные вещи хотел сдать в пункт приема металла с целью получения средств для собственных нужд.

Суд назначил уже судимому обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы, пишет Ахтырский городской портал.