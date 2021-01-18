В Сумах патрульные обнаружили подростка, который делал «закладки» Патрулируя дачный кооператив, вблизи улицы Прокофьева, внимание стражей порядка привлек молодой человек - у забора он будто бы что-то то ли искал, то ли прятал.

Увидев патрульных, он быстро повернул за угол дома. Инспекторы догнали и остановили его. Парень оказался несовершеннолетним. Он заметно нервничал и путался в объяснениях. Стражи порядка спросили, есть ли у него запрещенные в обороте вещества. 17-летний юноша ответил утвердительно.

На место происшествия патрульные вызвали мать парня и следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. У него были обнаружены 3 зип-пакетика с веществом, похожим на наркотическое. По словам юноши, он делал так называемые "закладки".

Сейчас следователи открыли по данному факту уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств) УК.