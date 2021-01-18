На Сумщине произошел смертельный несчастный случай Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая с гибелью человека.

Происшествие произошло сегодня, 27 января, около десяти часов утра, в селе Речки, на Белопольщине.

Утром по спецлинии «102» поступило сообщение от работников скорой помощи о получении телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 29-летним жителем Белополья.

Выездом на место происшествия установлено, что во время выпиливания деревьев на одного из работников лесного хозяйства упала ветка. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прибыв на вызов, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.