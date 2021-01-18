Сумские депутаты обратились к госорганам власти по поводу повышения тарифов Сегодня, 27 января, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины относительно необоснованного увеличения стоимости энергоносителей.

Текст обращения следующий:

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Сумської міської ради VIII скликання

до Президента України, Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України щодо необґрунтованого

збільшення вартості енергоносіїв

Ми, депутати Сумської міської ради, представляючи інтереси Сумської міської об’єднаної територіальної громади, вкрай стурбовані ситуацією щодо чергового підвищення тарифів на енергоносії. На нашу думку, цей крок є несправедливим і прогнозовано призвів до суспільного невдоволення, адже зростання цін на житлово-комунальні послуги відбулося в умовах падіння доходів населення через пандемію та локдаун.

Подорожчання газу та підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів призводить до зростання платіжок, здорожчання товарів та послуг, що в умовах напруженої соціально-економічної ситуації в країні, стало додатковим фінансовим тягарем для українців. Окрім цього, не вирішено питання встановлення граничної ціни на газ, що використовується для виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії споживачам категорії «населення».

Кабінет Міністрів України 18.01.2021 прийняв постанову № 25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою вводиться гранична ціна на газ для побутових споживачів (населення) на рівні 6,99 грн. за 1 м3 у лютому-березні 2021 року.

Однак, зазначеною постановою Кабінету Міністрів України не встановлено граничної ціни на газ, що використовується для надання послуг з постачання теплової енергії населенню. Внаслідок цього, частина мешканців отримує вказані послуги за вищою ціною на газ, а отже питання потребує врегулювання.

Керівництво держави зобов’язане діяти виключно в інтересах громадян України та приймати рішення для захисту та реалізації прав, свобод та соціальних гарантій. На наше переконання, питання зміни тарифів можливо розглядати лише після відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів та рівня життя громадян.

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, Сумська міська рада висловлює незгоду із зростанням у 2021 році цін на природний газ, електроенергію, підвищення тарифів за транспортування, розподіл природного газу для газорозподільних компаній та вимагає від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України всебічно та об’єктивно розібратись у ситуації, що склалася з тарифами на житлово-комунальні послуги, та передбачити додаткові заходи за рахунок коштів державного бюджету для посилення соціального захисту населення.