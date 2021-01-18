Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:42300

Сумские депутаты обратились к госорганам власти по поводу повышения тарифов

Сегодня, 27 января, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины относительно необоснованного увеличения стоимости энергоносителей.

Текст обращения следующий:

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Сумської міської ради VIII скликання

до  Президента України, Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України щодо необґрунтованого

збільшення вартості енергоносіїв

 

Ми, депутати Сумської міської ради, представляючи інтереси Сумської міської об’єднаної територіальної громади, вкрай стурбовані ситуацією щодо чергового підвищення тарифів на енергоносії. На нашу думку, цей крок є несправедливим і прогнозовано призвів до суспільного невдоволення, адже зростання цін на житлово-комунальні послуги відбулося в умовах падіння доходів населення через пандемію та локдаун.

Подорожчання газу та підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів призводить до зростання платіжок, здорожчання товарів та послуг, що в умовах напруженої соціально-економічної ситуації в країні, стало додатковим фінансовим тягарем для українців. Окрім цього, не вирішено питання встановлення граничної ціни на газ, що використовується для виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії споживачам категорії «населення».

Кабінет Міністрів України 18.01.2021 прийняв постанову № 25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою вводиться гранична ціна на газ для побутових споживачів (населення) на рівні 6,99 грн. за 1 м3 у лютому-березні 2021 року.

Однак, зазначеною постановою Кабінету Міністрів України не встановлено граничної ціни на газ, що використовується для надання послуг з постачання теплової енергії населенню. Внаслідок цього, частина мешканців отримує вказані послуги за вищою ціною на газ, а отже питання потребує врегулювання.

Керівництво держави зобов’язане діяти виключно в інтересах громадян  України та приймати рішення для захисту та реалізації прав, свобод та соціальних гарантій. На наше переконання, питання зміни тарифів можливо розглядати лише після відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів та рівня життя громадян.

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, Сумська міська рада висловлює незгоду із зростанням у 2021 році цін на природний газ, електроенергію, підвищення тарифів за транспортування, розподіл природного газу для газорозподільних компаній та вимагає від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної  Ради України всебічно та об’єктивно розібратись у ситуації, що склалася з тарифами на житлово-комунальні послуги, та передбачити додаткові заходи за рахунок коштів державного бюджету для  посилення соціального захисту населення.

Политика

Новости

Сумских школьников могут отправить на дистанционное обучение
Сегодня 17:53
На Сумщине 45362 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:52
На сумскую землю претендуют АТОшники из Киева и Броваров
Сегодня 18:29
Сумщина готовится к ликвидации последствий непогоды
Сегодня 18:02
В Сумах взяли под стражу подозреваемого в незаконной переправке людей через госграницу
Сегодня 17:58
Стали известны подробности аварии на Засумской в Сумах
Сегодня 17:34
В Сумах будут судить известного фотографа-педофила с Полтавщины
Сегодня 16:56
Сумской активист высказался только за капремонт проспекта Лушпы
Сегодня 16:30
В Ромнах спасатели провели обучения по пожарной безопасности в психбольнице
Сегодня 16:08
Сумской облсовет обратился к местным властям по тарифам, а к госорганам не стал
Сегодня 15:57
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Михаила Злобинского
Сегодня 15:47
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты
Сегодня 15:39
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Вчера 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.