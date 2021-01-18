На Сумщині хочуть створити музей коноплярства У рамках реалізації проєкту «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» на Сумщині працюють над створенням об’єктів для розвитку сільського та гастрономічного туризму.

Учасники брифінгу в облдержадміністрації – начальник відділу промоції та туризму Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Юрій ГЛАДЕНКО та голова громадської організації «Центр туристичних та культурних проєктів «Мандрівна Україна» Денис ПОЛЯК зазначили, що невід’ємною складовою проєкту з коноплярства має стати якісна промоційна кампанія, адже люди здебільшого сприймають коноплі як психотропний засіб.

«Коноплі – це дуже цінна культура, з них можна виготовляти чимало необхідного для кожного із нас. І щоб продемонструвати це, я приніс на брифінг клубок конопляної нитки з Роменщини, конопляний Кролевецький рушник. Також ви бачите тут конопляну олію, посуд з відходів конопель, – розповів Юрій Гладенко. – А скажіть, хто би не хотів пожити в конопляному будиночку? Це екологічно, цікаво, брендово. І, мабуть, не всі знають, що в нас є конопляний сир – єдиний в Україні. Отож разом із наукою, сільським господарством та переробною галуззю ми можемо розвивати в цьому напрямі й туризм».

Денис Поляк зазначив, що в рамках агро-еко-етнофестивалю коноплярства «ХемпФест» та гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки», співорганізатором яких він є, Сумщина вже активно пропагувала тему розвитку коноплярства, в тому числі й з дегустацією продуктів та страв із конопель. Сьогодні стравами з конопель можна посмакувати в наших ресторанах, зокрема сумчанам та гостям сьогодні пропонують вареники, бургери з коноплі тощо.

«Ми хочемо донести до всіх, що коноплі – це не наркотична сировина, а дуже цінна культура, яка має величезний потенціал. У цьому ракурсі плануємо створити сучасну мобільну експозицію з розвитку коноплярства і провести її регіонами України. Також працюємо над створенням музею коноплярства в місті Суми – сучасного експозиційного хабу з інтерактивними технологіями, доповненою реальністю тощо», – розповів він.

Денис Поляк також додав, що Генрі Форд зробив свій перший автомобіль із конопляного пластику на конопляному біопаливі, перший долар був видрукуваний на конопляному папері, перші джинси Levi's створені з конопляної тканини. Сьогодні відомо більше 50 тис. найменувань речей, харчових продуктів, де використовуються коноплі. А конопляний композит-пластик застосовується навіть в космічній галузі, адже він міцніший і легший, ніж метал. Отож коноплі мають величезний потенціал.