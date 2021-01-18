Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:06292

На Сумщині хочуть створити музей коноплярства

У рамках реалізації проєкту «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» на Сумщині працюють над створенням об’єктів для розвитку сільського та гастрономічного туризму.

Учасники брифінгу в облдержадміністрації – начальник відділу промоції та туризму Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Юрій ГЛАДЕНКО та голова громадської організації «Центр туристичних та культурних проєктів «Мандрівна Україна» Денис ПОЛЯК зазначили, що невід’ємною складовою проєкту з коноплярства має стати якісна промоційна кампанія, адже люди здебільшого сприймають коноплі як психотропний засіб.

«Коноплі – це дуже цінна культура, з них можна виготовляти чимало необхідного для кожного із нас. І щоб продемонструвати це, я приніс на брифінг клубок конопляної нитки з Роменщини, конопляний Кролевецький рушник. Також ви бачите тут конопляну олію, посуд з відходів конопель, – розповів Юрій Гладенко. – А скажіть, хто би не хотів пожити в конопляному будиночку? Це екологічно, цікаво, брендово. І, мабуть, не всі знають, що в нас є конопляний сир – єдиний в Україні. Отож разом із наукою, сільським господарством та переробною галуззю ми можемо розвивати в цьому напрямі й туризм».

Денис Поляк зазначив, що в рамках агро-еко-етнофестивалю коноплярства «ХемпФест» та гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки», співорганізатором яких він є, Сумщина вже активно пропагувала тему розвитку коноплярства, в тому числі й з дегустацією продуктів та страв із конопель. Сьогодні стравами з конопель можна посмакувати в наших ресторанах, зокрема сумчанам та гостям сьогодні пропонують вареники, бургери з коноплі тощо.

«Ми хочемо донести до всіх, що коноплі – це не наркотична сировина, а дуже цінна культура, яка має величезний потенціал. У цьому ракурсі плануємо створити сучасну мобільну експозицію з розвитку коноплярства і провести її регіонами України. Також працюємо над створенням музею коноплярства в місті Суми – сучасного експозиційного хабу з інтерактивними технологіями, доповненою реальністю тощо», – розповів він.

Денис Поляк також додав, що Генрі Форд зробив свій перший автомобіль із конопляного пластику на конопляному біопаливі, перший долар був видрукуваний на конопляному папері, перші джинси Levi's створені з конопляної тканини. Сьогодні відомо більше 50 тис. найменувань речей, харчових продуктів, де використовуються коноплі. А конопляний композит-пластик застосовується навіть в космічній галузі, адже він міцніший і легший, ніж метал. Отож коноплі мають величезний потенціал.

Общество

Новости

Сумских школьников могут отправить на дистанционное обучение
Сегодня 17:53
На Сумщине 45362 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:52
На сумскую землю претендуют АТОшники из Киева и Броваров
Сегодня 18:29
Сумщина готовится к ликвидации последствий непогоды
Сегодня 18:02
В Сумах взяли под стражу подозреваемого в незаконной переправке людей через госграницу
Сегодня 17:58
Стали известны подробности аварии на Засумской в Сумах
Сегодня 17:34
В Сумах будут судить известного фотографа-педофила с Полтавщины
Сегодня 16:56
Сумской активист высказался только за капремонт проспекта Лушпы
Сегодня 16:30
В Ромнах спасатели провели обучения по пожарной безопасности в психбольнице
Сегодня 16:08
Сумской облсовет обратился к местным властям по тарифам, а к госорганам не стал
Сегодня 15:57
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Михаила Злобинского
Сегодня 15:47
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты
Сегодня 15:39
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Вчера 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.