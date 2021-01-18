В Сумах помещение бывшего управления НБУ планируют передать апелляционному суду Об этом сообщается на сайте Сумского апелляционного суда.

В конце декабря 2020 года Премьер-министр Украины подписал распоряжение Кабинета Министров, которым помещения, расположенные в г. Сумы по адресу ул. Кондратьева Герасима, 21 и были закреплены на праве хозяйственного ведения за Национальным банком Украины, передано в сферу управления Государственной судебной администрации Украины с целью создания надлежащих условий для осуществления правосудия Сумским апелляционным судом.

Сейчас апелляционным судом представлены предложения в персональный состав комиссии, которая будет заниматься вопросами приема-передачи имущества.