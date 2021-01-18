На Сумщине взяли под стражу виновника смертельной ДТП

Напоминаем, что 23 января в полночь на автодороге Ахтырка-Зеньков вблизи с. Молодецкое автомобиль ВАЗ 2110 вылетел в кювет. В ДТП погибли 53-летний мужчина и 17-летний юноша, которые были пассажирами указанного авто. Водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения. Все участники ДТП из с. Камыши Ахтырского района.
Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство, досудебное следствие - Ахтырский отдел полиции, сообщает прокуратура Сумщины.