На Сумщине взяли под стражу виновника смертельной ДТП Содержание под стражей без права на залог - такая мера пресечения решением избрана суда 21-летнему подозреваемому, который совершил ДТП с двумя погибшими.

Напоминаем, что 23 января в полночь на автодороге Ахтырка-Зеньков вблизи с. Молодецкое автомобиль ВАЗ 2110 вылетел в кювет. В ДТП погибли 53-летний мужчина и 17-летний юноша, которые были пассажирами указанного авто. Водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения. Все участники ДТП из с. Камыши Ахтырского района. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство, досудебное следствие - Ахтырский отдел полиции, сообщает прокуратура Сумщины.