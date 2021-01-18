Стали известны подробности охоты на Сумщине, на которой убили охотника В 50 километрах от Сум, возле села Могрица, 23 января смертельно ранили охотника во время выстрела по косуле.

Чтобы быстрее оказать квалифицированную помощь, товарищи повезли раненого в больницу, навстречу им выехала «скорая». Но мужчина умер.

На Сумщине продолжается сезон охоты на копытных. В самом селе местные слышали о субботнем событим. В сосновом лесу за селом между деревьями есть остатки свежего костра, пишет Суспільне.

Точное место, где произошло событие, журналистам не показывают, потому что проходят следственные действия, но в лесу, корреспонденты нашли укрытие, которое обычно используют охотники во время охоты на парнокопытных.

В полиции открыли уголовное производство по факту смертельного ранения на охоте. Мужчина был травмирован выстрелом из охотничьего оружия, рассказал специалист отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.

«Это житель Киевской области, 65 лет. Мужчину его товарищи, которые были с ним на охоте, пытались направить в больничное учреждение автомобилем, везли его, но на подъезде к областному центру он умер, то есть не успели довести до медиков, хотя медикам сообщили, они выехали на встречу. В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК - убийство по неосторожности», - сказал Кузьменко.

Стрелявший тоже с Киевщины. Если его вину докажут, мужчине грозит до 5 лет за решеткой. Заместитель начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Сумщины Леонид Бут сказал, что охота была законной.

«Сегодня разрешено коллективная охота на самца кабана и на самца оленя. На охоту заявку подал охотничий коллектив из Сум. Во время этой охоты, где-то около 11 часов был произведен выстрел по зверю из охотничьего ружья ИЖ-54. И в результате этого выстрела был смертельно травмирован охотник. Перед охотой все охотники прошли инструктаж по технике безопасности. К большому сожалению, этот человек, стрелявший, сделал нарушение», - сказал Бут.