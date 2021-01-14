В Сумах при содействии городского центра занятости трудоустроили почти 4 тысячи человек В течение 2020 года благодаря городскому центру занятости 3648 человек нашли работу.

Из них зарегистрированных безработных - 2862, еще 786 были оперативно трудоустроены до вступления в официальный статус, - сообщают в учреждении, суммируя показатели 2020 года.

Возможностью получить новую профессию или повысить квалификацию по направлению воспользовались 235 зарегистрированных безработных.

Работодателей за отчетный период обратилось 1290. База вакансий насчитывала 7004 единицы.

Всего по состоянию на 1 января 2021 года на учете в городском центре занятости находилось 3575 безработных, обратившихся за помощью в поиске нового рабочего места.

Среди безработных 61% составляли женщины, 39% - мужчины.

Диплом о высшем образовании имеют 66% соискателей, 28% - окончивших профессионально-технические учебные заведения, 6% - общеобразовательную школу.

По возрастным группам - преобладали безработные 45-55 лет (40%), молодежь до 35 лет (32%), безработные в возрасте от 35 до 44 лет (28%).

Среди соискателей также были граждане в количестве 1220 человек, имеющие дополнительные гарантии по содействию в трудоустройстве (клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось десять и меньше лет, граждане с инвалидностью, участники АТО / ООС; выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу и другие).