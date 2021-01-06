«Наш край» через суд вимагає знизити тарифи на тепло ТЕЦ Сумщини Представники партії «Наш край» звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на 3-х ТЕЦ Сумщини.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Позов подано щодо «Сумитеплоенерго», «Брокенергія» та «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт».

«Сьогодні «Наш край» звертається до суду з вимогою скасувати рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на тепло ТЕЦ Сумщини. У забезпечення позову ми просимо заборонити підвищувати тариф. Влада тисне на українців, а ми тиснемо на неї – через суд. Влада має розуміти силу закону, а розуміє лише закон сили», – заявив народний депутат Андрій Деркач.

У партії «Наш край» нагадали, що були ініціаторами засідань місцевих рад одразу після підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію.

«Наш край» одразу, щойно були ухвалені ці рішення, ініціював звернення місцевих рад про зниження тарифів. Місцеві депутати, як представники людей, залишаються чи не єдиною силою, спроможною тиснути на владу. Вже ініційовані засідання місцевих рад або спрямовані звернення до очільників держави у понад половині українських областей», – зазначив голова фракції партії «Наш край» у Сумській облраді Валерій Волков.

Коментуючи рішення Кабміну про зниження тарифу на газ, у «Нашому краю» зазначили, що потрібно знижувати й інші тарифи.

«Вчора уряд під нашим тиском був змушений відступити – знизив тариф на газ. Але «Наш край» вимагає знизити тариф ще більше, а також переглянути й інші тарифи, які були підвищені. На тепло, на електроенергію», – підсумував Андрій Деркач.

Як повідомлялось раніше, 24 грудня НКРЕКП дозволила підвищити тарифи на виробництво тепла для населення: «Сумитеплоенерго» – на 25%, «Брокенергії» – на 20,3%, «Шосткинському підприємству «Харківенергоремонт» – на 16%.

®