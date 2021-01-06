На Сумщине полицейские поймали серийного угонщика автомобилей Ранее судимый 26-летний мужчина занимался кражами транспортных средств. Действовал он в основном в ночное время. Только за минувшие сутки от его действий пострадали двое граждан.

За помощью к краснопольским полицейским обратился 65-летний местный житель. Он рассказал, что несколько минут назад увидел неизвестного, который сидел за рулем его автомобиля. Заявитель выскочил из дома и начал громко кричать, чтобы напугать и помешать злоумышленнику. От неожиданности вор въехал в ограждение и скрылся, прихватив с собой технический паспорт на автомобиль.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские и начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В тот же день сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника благодаря приметам, которые запомнил пострадавший. Им оказался 26-летний житель с. Мезеновка этого же района, ранее судимый за подобные преступления. В содеянном он сознался. Правоохранители изъяли у вора похищенный технический паспорт на автомобиль и открыли уголовные производства по ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ст. 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» Уголовного кодекса Украины.

В ходе разговора полицейские выяснили, что в ту ночь «автолюбитель» совершил еще одно подобное преступление. По его словам, владельца машины не было поблизости, чем он и воспользовался. Однако на соседней улице транспортное средство сломалось, и он оставил его возле гаража своего знакомого.

Полицейские сразу связались с хозяином машины, как оказалось, он даже не успел заметить исчезновение своего автомобиля. Следователи квалифицировали действия мужчины по ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.