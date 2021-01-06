В Раде хотят поручить Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер для возвращения льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч (в размере 90 копеек). Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины" и "За майбубнє", пишет 112.ua.

"Поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно внести изменения в Фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей приведенных...в части установления тарифа на электроэнергию населению (в том числе которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии на месяц (включительно) в размере 0,90 грн. за 1 кВт/ч (с налогом на добавленную стоимость)", - говорится в тексте постановления.

В пояснительной записке говорится, что в результате установления с 1 января до 31 марта 2021 года фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 168 копеек за 1 кВт/ч большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию благодаря льготному тарифу, с 1 января вынуждены почти вдвое больше платить за платежки.

Напомним, что 1 января 2021 года в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения. Теперь первые 100 кВт стоят 1,68 грн/кВт/ч. Раньше население оплачивало первые 100 кВт по цене 0,9 грн/кВт-ч, свыше 100 кВт - по 1,68 грн/кВт/час.