В Сумах снова протестовали бывшие машиностроители В Сумах 14 января бывшие машиностроители вновь требовали выплатить долги по зарплате.

Сначала участники акции собрались под стенами исполнительной службы, пишет Суспільне.

«Я на заводе проработала 33 года. А мой муж проработал 22 года и в 2018 году умер. Я ходила просила: дайте мне хоть те деньги, которые он заработал. Мне не за что хоронить, поставить памятник. Я - на пенсии. 2800 грн у меня пенсия. Хоронила в долг», - говорит бывшая сотрудница «СНПО» Людмила Тараненко.

Два дня назад на счет исполнительной службы поступили средства от продажи стадиона «Юбилейный», который принадлежал «СНПО» - более 7 млн гривен. Именно из этих средств должны частично рассчитаться с людьми.

Надежда Якименко рассказывает, что проработала на предприятии 38 лет. «Теперь хожу, кланяюсь за расчетные. Средства - у исполнительной службы есть, а не выплачивают. По закону они должны выплачивать на второй день», - говорит она.

К людям вышел участник исполнительной группы, которая взимает долги с «Сумского НПО» Сергей Ричкаль. Сказал: из начисленной зарплаты каждому сначала должны вычислить налоги, но информацию об их размер НПО скрывает.

«Сейчас полная информация отсутствует, после ее поступления будет произведен расчет средств и их выплата. Вся проблематика сейчас в том, что АО «Сумское НПО» не дает полной информации о той сумме, которую необходимо уплатить взыскателям без учета налогов, сборов и обязательных платежей», - сказал он.

На вопрос о сроках и о действиях в случае, если данные не предоставят, ответил: «Мне кажется, они сейчас искусственно затягивают предоставление этой информации. О механизмах выхода - пока возбуждено уголовное дело о злоупотреблении действиями государственных исполнителей, будет изучаться возможность самостоятельного расчета, если будет такая необходимость».

Простояв с полчаса, люди пошли в областное управление полиции. Последняя возбудила уголовное дело в отношении действий исполнителей из-за возможного занижения стоимости стадиона во время его продажи. Руководитель следственного управления Нацполиции Сумщины Сергей Скрибець говорит, что производство не мешает исполнителям выполнять свою работу.

«Никаких мер обеспечения уголовного производства, предусмотренных законодательством, такие как аресты на имущество, пока не употреблялись. Фактически, те аргументы, которые говорят о том, что наличие такого уголовного производства препятствует выполнению этих исполнительных действий – нет», - сказал он.

Учредителями «Сумыспортинвеста» - владельца стадиона было «Сумское НПО» и два физических лица: Владимир Лукьяненко-младший - сын бывшего гендиректора предприятия, и еще одно физическое лицо. Согласно открытым реестрами, Лукьяненко-младший является совладельцем не только самого «СНПО», но и предприятий, которые теперь судятся между собой.

Напомним: 30 декабря 2020 года состоялась продажа стадиона «Юбилейный» на электронных торгах. В то же время ООО «Югсевморсервис», которое принадлежит Лукьяненко-младшему, судится с «Сумыспортинвестом», где одним из владельцев является также Лукьяненко-младший с иском о банкротстве.

Адвокат бывших работников завода Дмитрий Супрун считает, что через процедуру фиктивного банкротства семья Лукьяненко хочет вернуть себе стадион. Для этого, по его мнению, создали фиктивный долг в 50 000 гривен якобы у фирмы «Сумыспортинвест», которой принадлежал стадион. Поскольку сумма требований, говорит, даже меньше судебные издержки.

«На сайте Хозяйственного суда Сумской области назначена дело о банкротстве. Подготовительное заседание - 15 января, на 10:00. Чтобы обратиться с заявлением о банкротстве, на данный момент нужно заплатить официально судебный сбор 21 тыс. грн. и 43 тыс. грн. авансирование расходов арбитражного управляющего. Возникают вопросы: что происходит на самом деле?», - сказал он.

По телефону пресс-секретарь «Сумского НПО» Светлана Шовкопляс сказала, что суды о банкротстве фирмы, которой принадлежал сумской стадион, предприятие не комментирует. Адвокат «Сумыспортинвеста» Елена Ступина также отказалась от комментариев без объяснения причин.

По словам специалиста отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко, 14 января полиция начала проверку возможного фиктивного банкротства «Сумыспортинвеста».