На Сумщине 344 новых случая заболевания COVID-19 На Сумщине на утро 15 января уже 43839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За четверг подтверждено 344 новых случая. Выздоровело 430 человек, - всего 38664. Умерло 2, - всего 572. Лечатся 4603.

В Украине 8199 новых новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 2152 человека, летальных случаев - 166; выздоровело - 10328 человек; сделано тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30225, методом ИФА - 19371).

За все время пандемии в Украине заболело - 1146963 человека; выздоровели - 847 391 человек; летальных исходов - 20 542; проведения ПЦР-тестов - 5905076.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 896 случаев;

- Винницкая область - 209 случаев;

- Волынская область - 127 случаев;

- Днепропетровская область - 533 случая;

- Донецкая область - 443 случая;

- Житомирская область - 214 случаев;

- Закарпатская область - 100 случаев;

- Запорожская область - 629 случаев;

- Ивано-Франковская область - 173 случая;

- Киевская область - 588 случаев;

- Кировоградская область - 78 случаев;

- Луганская область - 179 случаев;

- Львовская область - 525 случаев;

- Николаевская область - 489 случаев;

- Одесская область - 592 случая;

- Полтавская область - 287 случаев;

- Ривненская область - 242 случая;

- Сумская область - 344 случая;

- Тернопольская область - 191 случай;

- Харьковская область - 310 случаев;

- Херсонская область - 121 случай;

- Хмельницкая область - 146 случаев;

- Черкасская область - 281 случай;

- Черновицкая область - 227 случаев;

- Черниговская область - 275 случаев.