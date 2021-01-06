На Сумщине 344 новых случая заболевания COVID-19

За четверг подтверждено 344 новых случая. Выздоровело 430 человек, - всего 38664. Умерло 2, - всего 572. Лечатся 4603.
В Украине 8199 новых новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 2152 человека, летальных случаев - 166; выздоровело - 10328 человек; сделано тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30225, методом ИФА - 19371).
За все время пандемии в Украине заболело - 1146963 человека; выздоровели - 847 391 человек; летальных исходов - 20 542; проведения ПЦР-тестов - 5905076.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 896 случаев;
- Винницкая область - 209 случаев;
- Волынская область - 127 случаев;
- Днепропетровская область - 533 случая;
- Донецкая область - 443 случая;
- Житомирская область - 214 случаев;
- Закарпатская область - 100 случаев;
- Запорожская область - 629 случаев;
- Ивано-Франковская область - 173 случая;
- Киевская область - 588 случаев;
- Кировоградская область - 78 случаев;
- Луганская область - 179 случаев;
- Львовская область - 525 случаев;
- Николаевская область - 489 случаев;
- Одесская область - 592 случая;
- Полтавская область - 287 случаев;
- Ривненская область - 242 случая;
- Сумская область - 344 случая;
- Тернопольская область - 191 случай;
- Харьковская область - 310 случаев;
- Херсонская область - 121 случай;
- Хмельницкая область - 146 случаев;
- Черкасская область - 281 случай;
- Черновицкая область - 227 случаев;
- Черниговская область - 275 случаев.