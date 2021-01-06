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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:10401

Как сумчанам записаться к депутатам городского совета на личный прием?

Депутаты Сумского городского совета определились с графиком проведения личных приемов жителей Сумской городской территориальной громады.

Каждый депутат определился с местом расположения депутатской приемной и графиком ее работы, а также с контактным телефоном для связи с избирателями.

Все народные избранники распределены по избирательным округам, но если раньше таких было 42, то теперь - только 6. Поэтому депутатов за ними закреплено больше, поэтому сумчане смогут выбирать, к кому именно им удобнее обратиться по решению проблемных вопросов. Это может быть как один из закрепленных депутатов, так и несколько одновременно.

Информация представлена в таблице на официальном сайте городского совета. Здесь по каждому округу обозначены его границы (в разрезе избирательных участков), а также приведен перечень закрепленных депутатов информации о месте, график приема и телефон. Для быстрого поиска вашего адреса можно воспользоваться функцией поиска браузера на странице.

Добавим, что сумчане могут обратиться и к депутатским фракциям. Для ознакомления с информацией об организации фракциями личного приема жителей перейдите на специальную страницу сайта. Правда, она пока находится в стадии наполнения.

Согласно решению Сумского городского совета, руководители предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности города должны способствовать депутатам в организации приема граждан, рассмотрении их предложений, заявлений, жалоб, в создании необходимых условий для их депутатской деятельности.

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