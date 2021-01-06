На фоне протестов в Глухове собираются повысить тарифы на отопление на 10% Коммунальное предприятие «Глуховский тепловой район» сообщает о намерении откорректировать тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по поставке тепловой энергии для нужд населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Корректировка тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергии проведено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 июня 2011 года № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» (с изменениями).

Расчеты тарифов на коммунальные услуги для нужд населения, бюджетных учреждений и других потребителей откорректированы в связи с увеличение стоимости поставки природного газа в декабре 2020 году на 13,5% и увеличение стоимости распределения природного газа с 1 января 2021 на 48,8%.

Скорректированные тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по поставке тепловой энергии в соответствии с потребителей составляют:

- на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для нужд населения, бюджетных учреждений и других потребителей - 1541,43 грн/Гкал (без НДС) (увеличение на 10,7%).

- на услугу по снабжению тепловой энергии для всех категорий потребителей - 1849,72 грн / Гкал (с НДС) (увеличение на 10,7%).

Предложения по изменению тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по поставке тепловой энергии для нужд населения, бюджетных учреждений и других потребителей, просим предоставлять по адресу: ул. Киево-Московская, 14 или по телефону 2-63-72 в семидневный срок со дня публикации.