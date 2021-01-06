Сумщина на 4-м месте в Украине по заболеваемости COVID-19 у медиков Об этом сегодня, 14 января, на брифинге сообщил и.о. гендиректора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, больше болеют врачи только в Запорожской, Киевской областях и Киеве.

За 14 дней Нового года заболело 120 медицинских работников. Всего в Сумской области заболело 2330 медработников.

Большинство заболевают не в больницах, а в быту.