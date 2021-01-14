В Лебедине в гараже горела легковушка (видео) 13 января в 9:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» и гаража в частном домовладении по ул. Петропавловская в г. Лебедин.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении и увидел пламя из-под капота легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю гаража на площади до 40 кв. м, перекрытие на площади до 35 кв. м, автомобиль «ВАЗ» и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку.

В 9:25 - возгорание локализовали, а в 11:00 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.