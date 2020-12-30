На Сумщине проведут инвентаризацию областных коммунальных предприятий Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко считает первоочередной задачей работы депутатского корпуса - наполнение областного бюджета.

А в связи с этим и эффективное использование коммунального имущества областного совета.

«Мы должны рассматривать коммунальные предприятия исключительно, как такие, которые должны приносить прибыль. Это не их личное имущество, это не трудоустройство кого-то, это - непосредственно работа как самого учреждения, так и наполнение областной казны», - отмечает Виктор Федорченко.

Глава депутатского корпуса областного совета сказал, что своими первыми шагами в должности видит проведение инвентаризации коммунального имущества областного совета, осуществление анализа договоров аренды коммунального имущества областного совета и соответствующих поступлений. Процесс, по его словам, уже запущен и пока поступают отчеты от предприятий.

«Пока я изучаю экономические показатели, штатное расписание, возможные перспективы развития предприятий. И уже после локдауна планирую встретиться со всеми директорами коммунальных учреждений. Они должны понимать, что главная задача, которая стоит перед каждым из них, - эффективное использование коммунальной собственности, а значит и личная ответственность руководителя. Будем подробно изучать работу каждого предприятия, а дальше решать вместе с депутатами ли устранять недостатки на предприятии, отдавать его в аренду, или выставлять на аукцион, или вообще ликвидировать. Убыточных быть не должно. Мы не можем позволить, чтобы областной бюджет тратился на содержание учреждений, которые могут и должны приносить доход», - акцентировал внимание Виктор Федорченко.

Он сообщил, что создана рабочая группа по профессиональных специалистов, которые будут изучать все возможные варианты наполнения областного бюджета, в том числе и из-за работы коммунальных предприятий, пишет сайт облсовета.