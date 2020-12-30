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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33143

На Сумщине дали 9 лет за убийство

К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни знакомую и несколько дней скрывался в кукурузе.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, который лишил жизни знакомую и несколько дней скрывался в кукурузе.

Речь идет о событии, которое произошло 8 октября 2020 года в с. Барыло Белопольского района. В тот день женщина вместе с двумя мужчинами уже утром начали употреблять спиртные напитки. Ближе к вечеру они разошлись по домам. Однако через некоторое время младший мужчина пришел к женщине домой, где между ними возникла ссора якобы из-за того, что она спрятала бутылку со спиртным. Спор перерос в драку, во время которой молодой человек сначала ударил женщину ножом в шею, а затем задушил. От полученных травм 47-летняя потерпевшая скончалась.

Утром молодой человек понял, что натворил, сбежал из дома и прятался в кукурузном поле. Через четверо суток он пришел к матери, чтобы собрать вещи и уехать из села, однако его задержали сотрудники полиции.

По приговору суда 8 января 2021 года обвиняемый признан виновным по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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