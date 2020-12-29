В Ромнах «Шкода» сбила пешехода Полиция расследует обстоятельства ДТП с травмированием человека.

Вечером 11 января в городе Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Шкода», которым управлял 59-летний житель районного центра, и пешехода. В результате наезда автомобиля, 70-летний пешеход, житель города, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Роменскую центральную районную больницу на лечение.

В рамках открытого полицией уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.