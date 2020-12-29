На Сумщине спасатели трижды оказывали помощь населению 11 января в 8:48 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в открывании дверей квартиры по ул. Ивана Сирко в Сумах.

По прибытию было установлено, что входная дверь закрыта изнутри, а женщина не может выйти из помещения, где включена газовая плита. С помощью немеханизированного инструмента, спасатели открыли дверь. В этот же день в г. Шостка помощь понадобилась по ул. Прорезная. С помощью шанцевого инструмента спасатели попали в квартиру, где находилась пожилая женщина, которая не могла самостоятельно открыть дверь. Сотрудники Службы спасения открыли двери и передали женщину родственникам.

Похожий случай имел место и в г. Путивль, где в 16:48 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в открывании входной двери по ул. Иоанна Путивльского. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, которая долгое время не отвечала на звонки и не открывала входную дверь. Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям попали в квартиру и передали женщину близким

Всего для оказания помощи привлекалось 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.