На Сумщине суд оштрафовал пьяного водителя-рецидивиста на 40 тысяч Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который управлял автомобилем с уровнем алкоголя в крови - 4,94 промилле, назначив ему 40 800 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами десять лет.

Согласно постановлению Белопольского районного суда Сумской области от 11.01.2021 гражданин Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 130 КУоАП, и подвергнут штрафу в размере 2 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что состовляет 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет.

До ноября 2020 водитель Д., дважды в течение года привлекался к административной ответственности по ст. 130 КУоАП, управляя автомобилем ВАЗ 2101, в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается результатами осмотра проведенного в установленном законом порядке с помощью прибора «Драгер», результат 4,94 ‰, чем нарушил требования п. 2.9а Правил дорожного движения Украины.