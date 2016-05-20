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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:4234

WhatsApp с 1 марта будет не для всех

Этим мессенджером пользуются более 2,4 млрд человек, и все они находят его лучшим и наиболее привлекательным среди всех существующих на рынке, стараясь активно использовать все внедренные функциональные возможности.

Пользователи с его помощью могут легко и просто отправлять текстовые сообщения, пересылать медиафайлы, звонить по видеосвязи, обмениваться документами, а также, кроме этого, совершать много других действий, делая все это очень легко и просто.

Однако уже вскоре многие могут потерять доступ к WhatsApp, поскольку данный мессенджер объявил о прекращении работы с 1 марта на множестве моделей мобильных устройств, владельцы которых потеряют доступ к этому программному обеспечению.

Уже с начала марта этот сервис перестанет работать на любых моделях мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android 4.4 KitKat и iOS 10, а также любых еще более старых. Чем больше устаревшее программное обеспечение установлено на мобильное устройство, тем больше вероятность остаться без доступа к WhatsApp.

Разработчики отказываются от поддержки устаревших платформ не просто так, а ради того, чтобы просто не отставать от технического прогресса и двигаться вперед, а не стоять на одном месте, пока весь мир меняется в сторону цифровизации.

Минимальными версиями операционных систем на смартфонах для запуска WhatsApp с 1 марта станут Android 5.0 Lollipop и iOS 11, поэтому если вдруг окажется так, что на телефоне установлена очень старая платформа, пользоваться мессенджером станет невозможно, никак вообще.

Источник: itechua.com

Общество WhatsApp
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