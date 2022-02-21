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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 19:1138

У Великій Британії за тиждень майже 800 тисяч випадків Covid-19

Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило майже на 800 000 випадків за тиждень, а в деяких частинах країни воно наблизилося до рекордного рівня, що спостерігався навесні.

Заповненість лікарень також продовжує збільшуватися через поширення останніх підваріантів коронавірусу Omicron BA.4 та BA.5, передає УНН.

За оцінками Управління національної статистики (ONS), минулого тижня загалом 3,5 мільйона осіб у приватних домогосподарствах заразилися Covid-19, що на 29% більше ніж 2,7 мільйона минулого тижня.

Це найвища оцінка загальної кількості інфекцій з середини квітня, але вона все ще нижча за рекордний показник в 4,9 мільйона, зафіксованого на піку хвилі Omicron BA.2 наприкінці березня.

Коронавірус залишається найпоширенішим у Шотландії, де, за оцінками, 334 тисячі людей заразилися Covid-19 за тиждень до 7 липня, що є найвищою позначкою для Шотландії від початку квітня.

В Англії 2,9 мільйона людей заразилися Covid-19 минулого тижня, що еквівалентно приблизно одному випаку на 19 осіб. Це більше, ніж 2,2 мільйона, або один випадок на 25 людей, на попередньому тижні.

В Уельсі число інфікованих підскочило до 183 500, чи одного випадку на 17 людей, проти 149 700, чи одного випадку Covid-19 на 20 осіб.

У Північній Ірландії кількість інфекцій збільшилася приблизно до 107 600 осіб, або одного випадку коронавірусу на 17 осіб — це найвищий рівень з початку квітня.

Общество CoVID-19
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