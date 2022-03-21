Начальники в поліції тепер будуть значно пізніше йти на пенсію

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років», — зазначив він.
Також, за словами Мельничука, особи рядового і начальницького складу отримали можливість розділяти відпустки на частини.
Окрім цього, врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, в тому числі соціальних.
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