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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:07100

Начальники в поліції тепер будуть значно пізніше йти на пенсію

Кабінет міністрів збільшив для осіб середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років», — зазначив він.

Також, за словами Мельничука, особи рядового і начальницького складу отримали можливість розділяти відпустки на частини.

Окрім цього, врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, в тому числі соціальних.

Джерело: yaizakon.com.ua
Право Пенсійний вік Поліція
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