ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень З 30 травня до 5 червня включно було атаковано близько 600 російських онлайн-ресурсів.

Інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи. ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень. Інтернет-провайдери. Росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів.

Регіональні ЗМІ. Сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями.

Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:

ІС Міністерства праці та соціального захисту рф. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна.

ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію.

ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки.

ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.

ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті.