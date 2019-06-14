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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:1938

Країни Балтії відмовляються від російських енергоносіїв

Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російською електроенергією.

Це означає, що з 22 травня країни Балтії повністю припинять імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики Литви.

«Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але це також вираз нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину», – розповів міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

За його словами, Литва досягне повної енергетичної незалежності, коли успішно запровадить синхронізацію, задовольнить свої потреби в електроенергії коштом місцевого виробництва зеленої енергії та стане експортером електроенергії.

Потреби Литви у газі задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, її потреби в електроенергії задовольняються шляхом місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС через сполучення з Швецією, Польщею, Латвією.

Джерело: bastion.tv

Экономика Газ Електроенергія Енергетика Країни Балтії Нафта
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