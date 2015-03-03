Период льготной растаможки автомобилей закончился В Украине во вторник, 8 февраля 2022 года, закончился второй этап льготного растаможивания машин на иностранной регистрации.

С завтрашнего дня украинцы не смогут воспользоваться льготами при растаможке авто.

Льготное растаможивание автомобилей на иностранной регистрации начало действовать 15 июня 2021 года. Первый этап завершился 10 ноября 2021 года. За этот период около 86 тысяч человек легализовали авто на еврономерах по льготной схеме. С 10 ноября по 8 февраля 2022 года по льготной цене растаможить машины могли только участники ООС. Сколько автомобилей было растаможено во время второго этапа, пока неизвестно.

По подсчетам экспертов, в настоящее время в Украине находятся десятки тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Их владельцев ждут большие штрафы от полиции и таможни. Единственный способ избежать штрафа – отдать автомобиль в пользу государства (например, передать машину военным формированиям).

С 1 января 2022 года действуют повышенные штрафы за нерастаможенные «евробляхи». Так, при превышении срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а также потери автомобиля, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация ТС.

Источник: mmr.net.ua