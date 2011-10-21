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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:0749

Новые правила растаможивания "евроблях" уже в действии

С 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях»).

Новые правила начинают действовать через месяц со дня вступления в силу закона (закон вступил в силу 15 мая).

Согласно этим правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечается, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступным растаможку так называемых "евроблях".

15 апреля Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые устанавливают льготный период для растаможивания старых автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Общество Налоговый кодекс Растаможка Таможенный кодекс
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