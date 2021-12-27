Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака Всем знакам, которые проявят терпение и трудолюбие, на неделе 24.01.2022 — 30.01.2022 улыбнется удача. Ваши старания окупятся сполна, и вы получите достойное вознаграждение за свой труд.

ОВЕН

Вам придется потратить много сил и энергии, чтобы достигнуть своей цели. Все задуманное и запланированное осуществится, если вы не будете отступать от намеченного плана.

Любовь. На личном фронте – гармония, понимание и взаимное доверие.

Здоровье. Берегите силы и не пренебрегайте полноценным отдыхом. Вам понадобится много энергии для решения повседневных задач.

Финансы. Относитесь к деньгам бережно: в ближайшем будущем предвидится много растрат.

ТЕЛЕЦ

У вас есть серьезная потребность в переменах. Начните их с себя: распланируйте день, наладьте режим сна, добавьте в свои будни физическую активность.

Любовь. Избегайте беспочвенных конфликтов – они могут спровоцировать расставание.

Здоровье. Не забывайте пополнять внутренний ресурс: чтение, неспешные прогулки и качественный сон помогут вам в этом.

Финансы. Ожидается неожиданное возвращение давно забытых и списанных долгов.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя для близнецов будет сложной и насыщенной. В суматохе событий не забывайте о своем комфорте.

Любовь. Если у вас нет пары – возможны внезапные и полезные знакомства в самых неожиданных местах.

Здоровье. Тратя много энергии на решение накопившихся проблем, не забывайте о полноценных приемах пищи и здоровом сне.

Финансы. Велика вероятность профессионального выгорания. Делайте перерывы в работе, если чувствуете сильную усталость.

РАК

У вас накопилось множество дел: нужно приложить максимум усилий, чтобы быстро со всем разобраться.

Любовь. Избегайте людей, которые наговаривают на вашего партнера. Сплетни могут подорвать доверие и испортить хорошие отношения.

Здоровье. Укрепляйте свой иммунитет. Велика вероятность подхватить простуду.

Финансы. Если будете грамотно распределять траты – получится улучшить свое материальное положение и отложить на действительно важные вещи.

ЛЕВ Неделя предстоит спокойная и размеренная. Сполна насладитесь возможностью отдохнуть и расслабиться.

Любовь. Если вы чувствуете себя одиноко – не бойтесь проявлять инициативу, просить о поддержке и заботе.

Здоровье. Обратите внимание на пищеварительную систему. Пересмотрите свой рацион и подумайте, какие продукты могут восполнить дефицит витаминов.

Финансы. Монотонная работа львам не нравится. Но на этой неделе она поспособствует релаксации и порадует представителей знака своей неспешностью.

ДЕВА

Вас ожидают эмоциональные качели. Постарайтесь реагировать на события менее импульсивно.

Любовь. Возможны ссоры с партнером. Ваша вспыльчивость может обидеть любимого человека.

Здоровье. Уделите внимание своему психологическому здоровью. Создайте себе атмосферу для релаксации и полноценного отдыха перед сном.

Финансы. Работы будет немного, что разозлит вас. Возможно, придется искать дополнительный источник дохода.

ВЕСЫ

На неделе вы будете ощущать гармонию с миром. Вам захочется погрузиться с головой в творческий процесс.

Любовь. Если хотите сделать отношения более теплыми – предложите партнеру совместный интересный досуг.

Здоровье. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Финансы. Благоприятное время для новых проектов и сотрудничества.

СКОРПИОН

Неделя будет продуктивной, как на работе, так и в личной жизни.

Любовь. Проявите мягкость и толерантность к своему партнеру, особенно если вы видите, что он подавлен.

Здоровье. Не лучшая неделя для экстремального спорта. Велика вероятность получения травм.

Финансы. Вы отлично справляетесь со своими обязанностями: руководство это заметит и вознаградит вас за старания.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас остались нерешенные проблемы с прошлого года – самое время заняться их решением.

Любовь. Могут возникнуть ссоры с партнером на почве ревности. Если вы одиноки – стоит воздержаться от новых знакомств.

Здоровье. Не тратьте силы попусту: сгенерируйте энергию в нужное русло и избавьтесь от того, что вас гложет.

Финансы. У вас получится найти новый источник заработка, и это сыграет значительную роль для вашей привычной реальности.

КОЗЕРОГ

Вам нужно заняться чем-то новым и необычным. Найдите новое хобби, начните изучать новое дело.

Любовь. Самое время проанализировать отношения и поговорить с партнером о будущем.

Здоровье. Берегите пищеварительную систему: регулярно питайтесь и не ешьте впопыхах.

Финансы. В финансовой сфере все стабильно и без изменений.

ВОДОЛЕЙ

Перед вами будет стоять важный выбор. Руководствуйтесь собственными чувствами и желаниями.

Любовь. Если вы ощущаете холод со стороны партнера – самое время поговорить о его причинах.

Здоровье. Избегайте перееданий. Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Финансы. На работе все стабильно. В скором времени вас ожидает новый масштабный проект.

РЫБЫ

Рыбам необходимо направить свою энергию в творческое русло.

Любовь. Обдумывайте свои действия, если не хотите серьезных ссор и разногласий с партнером.

Здоровье. Берегите спину и избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Финансы. Вас ожидает финансовое вознаграждение. Это может быть премия или повышение зарплаты.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев.

Источник: tv.ua