Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака

ОВЕН
Вам придется потратить много сил и энергии, чтобы достигнуть своей цели. Все задуманное и запланированное осуществится, если вы не будете отступать от намеченного плана.
Любовь. На личном фронте – гармония, понимание и взаимное доверие.
Здоровье. Берегите силы и не пренебрегайте полноценным отдыхом. Вам понадобится много энергии для решения повседневных задач.
Финансы. Относитесь к деньгам бережно: в ближайшем будущем предвидится много растрат.
ТЕЛЕЦ
У вас есть серьезная потребность в переменах. Начните их с себя: распланируйте день, наладьте режим сна, добавьте в свои будни физическую активность.
Любовь. Избегайте беспочвенных конфликтов – они могут спровоцировать расставание.
Здоровье. Не забывайте пополнять внутренний ресурс: чтение, неспешные прогулки и качественный сон помогут вам в этом.
Финансы. Ожидается неожиданное возвращение давно забытых и списанных долгов.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя для близнецов будет сложной и насыщенной. В суматохе событий не забывайте о своем комфорте.
Любовь. Если у вас нет пары – возможны внезапные и полезные знакомства в самых неожиданных местах.
Здоровье. Тратя много энергии на решение накопившихся проблем, не забывайте о полноценных приемах пищи и здоровом сне.
Финансы. Велика вероятность профессионального выгорания. Делайте перерывы в работе, если чувствуете сильную усталость.
РАК
У вас накопилось множество дел: нужно приложить максимум усилий, чтобы быстро со всем разобраться.
Любовь. Избегайте людей, которые наговаривают на вашего партнера. Сплетни могут подорвать доверие и испортить хорошие отношения.
Здоровье. Укрепляйте свой иммунитет. Велика вероятность подхватить простуду.
Финансы. Если будете грамотно распределять траты – получится улучшить свое материальное положение и отложить на действительно важные вещи.
ЛЕВ Неделя предстоит спокойная и размеренная. Сполна насладитесь возможностью отдохнуть и расслабиться.
Любовь. Если вы чувствуете себя одиноко – не бойтесь проявлять инициативу, просить о поддержке и заботе.
Здоровье. Обратите внимание на пищеварительную систему. Пересмотрите свой рацион и подумайте, какие продукты могут восполнить дефицит витаминов.
Финансы. Монотонная работа львам не нравится. Но на этой неделе она поспособствует релаксации и порадует представителей знака своей неспешностью.
ДЕВА
Вас ожидают эмоциональные качели. Постарайтесь реагировать на события менее импульсивно.
Любовь. Возможны ссоры с партнером. Ваша вспыльчивость может обидеть любимого человека.
Здоровье. Уделите внимание своему психологическому здоровью. Создайте себе атмосферу для релаксации и полноценного отдыха перед сном.
Финансы. Работы будет немного, что разозлит вас. Возможно, придется искать дополнительный источник дохода.
ВЕСЫ
На неделе вы будете ощущать гармонию с миром. Вам захочется погрузиться с головой в творческий процесс.
Любовь. Если хотите сделать отношения более теплыми – предложите партнеру совместный интересный досуг.
Здоровье. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.
Финансы. Благоприятное время для новых проектов и сотрудничества.
СКОРПИОН
Неделя будет продуктивной, как на работе, так и в личной жизни.
Любовь. Проявите мягкость и толерантность к своему партнеру, особенно если вы видите, что он подавлен.
Здоровье. Не лучшая неделя для экстремального спорта. Велика вероятность получения травм.
Финансы. Вы отлично справляетесь со своими обязанностями: руководство это заметит и вознаградит вас за старания.
СТРЕЛЕЦ
Если у вас остались нерешенные проблемы с прошлого года – самое время заняться их решением.
Любовь. Могут возникнуть ссоры с партнером на почве ревности. Если вы одиноки – стоит воздержаться от новых знакомств.
Здоровье. Не тратьте силы попусту: сгенерируйте энергию в нужное русло и избавьтесь от того, что вас гложет.
Финансы. У вас получится найти новый источник заработка, и это сыграет значительную роль для вашей привычной реальности.
КОЗЕРОГ
Вам нужно заняться чем-то новым и необычным. Найдите новое хобби, начните изучать новое дело.
Любовь. Самое время проанализировать отношения и поговорить с партнером о будущем.
Здоровье. Берегите пищеварительную систему: регулярно питайтесь и не ешьте впопыхах.
Финансы. В финансовой сфере все стабильно и без изменений.
ВОДОЛЕЙ
Перед вами будет стоять важный выбор. Руководствуйтесь собственными чувствами и желаниями.
Любовь. Если вы ощущаете холод со стороны партнера – самое время поговорить о его причинах.
Здоровье. Избегайте перееданий. Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Финансы. На работе все стабильно. В скором времени вас ожидает новый масштабный проект.
РЫБЫ
Рыбам необходимо направить свою энергию в творческое русло.
Любовь. Обдумывайте свои действия, если не хотите серьезных ссор и разногласий с партнером.
Здоровье. Берегите спину и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
Финансы. Вас ожидает финансовое вознаграждение. Это может быть премия или повышение зарплаты.
Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев.
Источник: tv.ua
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