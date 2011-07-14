Что привело к стремительному росту цен в мире? От покупки продуктов до отопления домов стоимость жизни в мире резко возросла. А уровень глобальной инфляции – самый высокий с 2008 года.

Вот несколько причин, почему это происходит.

1. Рост цен на электроэнергию и бензин

В начале пандемии цены на нефть упали, но с тех пор спрос на нее резко вырос и достиг семилетнего максимума.

Сегодня средняя стоимость одного галлона бензина в США составляет 3,31 доллара, тогда как год назад это было 2,39 доллара за галлон.

Похожая ситуация сложилась в Великобритании и ЕС.

Цена на газ также подскочила, и люди по всему миру вынуждены платить огромные счета за отопление.

Причиной такого стремительного роста стал спрос на газ со стороны Азии, а также холодная зима того времени в Европе, что истощила запасы газа.

2. Дефицит товаров

Во время пандемии выросли цены на товары повседневного потребления.

Карантин заставил людей тратить деньги на товары для дома и обустройства жилья, ведь рестораны и поездки стали временно недоступны.

Оживление экономики в Центральной Азии в 2021 году привело к дефициту пластика, бетона и стали, что в свою очередь опять-таки спровоцировало рост цен.

Древесина в Великобритании в 2021 году стоила на 80% больше обычного и более чем вдвое превысила обычную цену в США.

Крупные американские ритейлеры Nike и Costco подняли цены на свои товары из-за более высоких затрат на цепочки поставок.

Также вынужденно простаивают производственные мощности. Преимущественно из-за дефицита микрочипов - важных электронных компонентов для автомобилей, компьютеров и других товаров для дома.

3. Транспортные расходы

Глобальные судоходные компании, перевозящие товары по всему миру, перегружены огромным спросом на их услуги на фоне экономического оживления после пандемии.

Поэтому ритейлерам приходится платить больше, чтобы их магазины получали товары вовремя. И это почувствовали на своем кошельке потребители.

Отправка одного контейнера из Азии в Европу сейчас стоит 17 тысяч долларов. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

Ситуацию усугубляет повышение тарифов на авиаперевозки и нехватку водителей грузовиков в Европе.

В декабре 2021 года в США пробки в цепочках поставок начали уменьшаться. Но Омикрон и возможные будущие штаммы Covid могут снова усугубить ситуацию.

4. Повышение заработной платы

Во время пандемии многие уволились или сменили работу.

По данным Министерства труда США, в апреле уволились более четырех миллионов американцев - это самый большой показатель за всю историю наблюдений.

В результате, компании столкнулись с проблемой поиска персонала на должности водителей, работников кухни и официантов в ресторанах.

Опрос 50 крупных розничных американских компаний показал, что 94% из них не могут закрыть вакансии.

Поэтому приходится повышать заработную плату или предлагать бонусы, чтобы привлекать и удерживать персонал. К примеру, McDonald's и Amazon предлагают от 200 до 1000 долларов бонусов.

Эти дополнительные расходы работодателей снова переводят на потребителей.

К примеру, глобальный бренд одежды Next заявил, что повышает цены на свои товары в 2022 году отчасти из-за увеличения расходов на заработную плату работников.

5. Воздействие климата

Одной из причин инфляции стали экстремальные погодные условия.

Мировые запасы нефти пострадали от ураганов Ида и Николас, прошедших через Мексиканский залив и повредивших нефтяную инфраструктуру США.

В прошлом году из-за сильного зимнего шторма не работали крупные заводы в Техасе, что привело к увеличению дефицита микрочипов.

Кроме того, из-за сильной засухи в Бразилии подорожал кофе.

6. Торговые барьеры

Росту цен способствует увеличение стоимости импортной продукции. По оценкам, новые правила торговли после брекзита сократили импорт из ЕС в Британию в первой половине 2021 примерно на четверть.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei заявил в прошлом году, что санкции, наложенные на них США в 2019 году, сказались на американских поставщиках и клиентах во всем мире.

7. Без "пандемической" поддержки

Мировые правительства постепенно сокращают финансовую поддержку бизнеса в период коронавируса.

Во время пандемии увеличились государственные расходы и займы. Это привело к повышению налогов и снижению стоимости жизни, в то время как заработная плата большинства людей осталась неизменной.

Многие страны с развитой экономикой разработали политику, направленную на защиту работников с самой низкой зарплатой.

Однако некоторые экономисты предполагают, что эта политика только повысит инфляцию, поскольку средства поддержки заканчиваются.

Источник: bbc.com