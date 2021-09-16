Рецепт дня: луковый суп Мы согласны, луковый суп довольно редкое блюдо, но очень полезное. Оно будет максимально актуальным в такую прохладную осеннюю погоду.

Ингредиенты:

- 4 крупных луковицы;

- сливочное масло 100 гр.;

- 4-6 зубков чеснока;

- твердый сыр – 50 грамм;

- 1 ст. л. муки;

- бульон (можно и воду) – примерно 200 гр.;

- специи, соль.

Приготовление

Луковицы необходимо очистить и старательно нарезать полукольцами – чем тоньше получится нарезка, тем лучше. На сковороде нужно растопить все сливочное масло, сразу же добавить чайную ложку растительного масла (пламя не должно быть слишком сильным!). Выкладываем лук на сковороду. Как только лук начнет золотиться, добавляем муку. Очень важно лук не пережарить – если он стал темным – это плохо. Добавляем 50 гр. бульона (или воды) и тушим 3-4 минуты с открытой крышкой на среднем огне.

Выкладываем затем все в кастрюльку, доливаем оставшийся бульон (или воду), доводим до кипения, добавляем специи, подсаливаем, кладем лавровый лист и варим примерно 15 мин. на среднем огне с открытой крышкой.

Выключаем огонь и выливаем весь суп в подходящий по размеру глиняный горшочек. Мелко нашинкованный чеснок выкладываем в суп. Сыр трем на крупной терке и тоже добавляем в суп.

Заранее разогреваем духовку до 2200С и ставим в нее горшочек с супом. Запекается около 15 минут. Достаем суп из духовки. Традиционный французский луковый суп готов. Также по традиции подавать на стол его следует со слегка поджаренными на сухой без масла сковороде тонкими гренками из белого хлеба или багета.