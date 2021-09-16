Быстрый завтрак, сытный обед или котлетки из сыра Все мы еще с детства знаем о том, что завтрак ты должен съесть сам, обед – разделить с другом, а вот ужин отдать врагам.

Знать-то знаем, а вот с выполнением – тут туговато. И не хочется с утра много есть, да и, положа руку на сердце, и возиться с приготовлением совсем не охота. Но как-то, уже и не помню каким образом (может прочитали в книге рецептов, а может во всемирной паутине нарыли), это и неважно, мы нашли рецепт прекрасного завтрака.

Итак, нам необходимо:

твердый сыр – 200 грамм;

сосиски – 4 штуки;

яйцо – 1 штука;

кукурузные хлопья – 150 грамм;

мука пшеничная – 2 чайные ложки;

сметана – 1 столовая ложка;

Отдельно, для панировки:

яйцо – 1 штука;

мука – 2 чайные ложки;

Приготовление:

Приступаем – сосиски режем, сыр трем на терке – соединяем, добавляем яйцо, сметану и муку. Если вам не предстоит тесное общение с людьми, и вы любите чеснок, то можете себе позволить совсем немного добавить и его. Тщательно перемешиваем. Берем кукурузные хлопья, и, внимание, они должны быть не сладкие, и хорошенько их разминаем.

Формируем котлетки небольшого размера. Берем три миски, в одну из них разбиваем яйцо, в другую – насыпаем муку, а в третью – добавляем растертые кукурузные хлопья.

Берем каждую котлетку и по очереди обмакиваем вначале в муку, потом в яйцо, и в последнюю очередь в хлопья. Жарим с двух сторон в разогретой сковороде до готовности, в нашем случае до хрустящей корочки. И после такого завтрака, ваш день обязательно пройдет удачно. Но вы можете готовить его и на обед, как вариант второго блюда, так как по сытности он сравняется с рагу или пловом.