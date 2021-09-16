Быстрый завтрак, сытный обед или котлетки из сыра

Знать-то знаем, а вот с выполнением – тут туговато. И не хочется с утра много есть, да и, положа руку на сердце, и возиться с приготовлением совсем не охота. Но как-то, уже и не помню каким образом (может прочитали в книге рецептов, а может во всемирной паутине нарыли), это и неважно, мы нашли рецепт прекрасного завтрака.
Итак, нам необходимо:
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твердый сыр – 200 грамм;
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сосиски – 4 штуки;
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яйцо – 1 штука;
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кукурузные хлопья – 150 грамм;
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мука пшеничная – 2 чайные ложки;
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сметана – 1 столовая ложка;
Отдельно, для панировки:
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яйцо – 1 штука;
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мука – 2 чайные ложки;
Приготовление:
Приступаем – сосиски режем, сыр трем на терке – соединяем, добавляем яйцо, сметану и муку. Если вам не предстоит тесное общение с людьми, и вы любите чеснок, то можете себе позволить совсем немного добавить и его. Тщательно перемешиваем. Берем кукурузные хлопья, и, внимание, они должны быть не сладкие, и хорошенько их разминаем.
Формируем котлетки небольшого размера. Берем три миски, в одну из них разбиваем яйцо, в другую – насыпаем муку, а в третью – добавляем растертые кукурузные хлопья.
Берем каждую котлетку и по очереди обмакиваем вначале в муку, потом в яйцо, и в последнюю очередь в хлопья. Жарим с двух сторон в разогретой сковороде до готовности, в нашем случае до хрустящей корочки. И после такого завтрака, ваш день обязательно пройдет удачно. Но вы можете готовить его и на обед, как вариант второго блюда, так как по сытности он сравняется с рагу или пловом.