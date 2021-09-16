Рецепт дня: круассаны Сегодня мы расскажем вам о том, как в домашних условиях приготовить нереально вкусные круассаны.

Состав:

Мука пшеничная — 230 г;

дрожжи — 15 г;

соль — 1/2 ч. ложки;

сахар — одна ст. ложка;

сливочное масло — 120 г;

молоко — три ст. ложки.

Дополнительно понадобится мука — три ст. ложки.

Приготовление:

Дрожжи развести в 3 столовых ложках теплой (не горячей!) воды, добавив одна чайную ложку сахара. Дать постоять 1 минут. Посеянную в глубокую миску муку собрать холмиком, в центре сделать углубление, в которое влить дрожжи. Дрожжевой раствор смешать примерно с четвертью муки, вымесить до эластичного однородного состояния, скатать в шар и надрезать его тонким ножом крест-накрест.

Получившийся шар из теста положить в глубокую посуду и залить теплой водой. В оставшуюся муку добавить соль, сахар, половину размягченного сливочного масла, молоко и вымесить на присыпанной мукой доске тесто. Готовое тесто должно не прилипать к рукам, быть упругим и эластичным. Муку смешать с солью, сахаром, половиной нормы сливочного масла и молоком, после чего тщательно вымесить до получения однородной массы.

Следить за тестом, которое опущено в воду. Когда оно всплывет на поверхность и увеличится в объеме в 2 раза, достать его, обсушить при помощи бумажного полотенца и соединить с остальным тестом.

Замешанное до однородного состояния тесто переложить в кастрюлю, дно которой присыпано мукой, накрыть полотенцем или крышкой и поставить на 10-12 часов в прохладное место для расстойки. Лучше замесить тесто с вечера, тогда к утру оно будет готово к выпечке.

Раскатать отстоявшееся тесто в прямоугольник, условно разделить его на три одинаковые части. На среднюю часть прямоугольника положить тонкое лепестки из сливочного масла, накрыть правой третью, смазать верх маслом и накрыть левой третью. Сложенное тесто раскатать до первоначальной толщины и повторить процедуру, после чего убрать в холодильник минут не 20. Эту операцию повторять еще три раза.

После последнего охлаждения раскатать тесто толщиной около трех мм, разрезать вдоль на одинаковые прямоугольники, а каждый прямоугольник наискосок на два треугольника. Треугольники скатать в форме рогалика, начиная с широкой стороны, затем свернуть подковкой.

На посыпанный мукой противень выложить получившиеся круассаны, и для выпекания в предварительно нагретую до 220°С духовку минут на 5, после чего снизить температуру выпекания до 200 °С и печь до готовности. Готовые круассаны приобретают золотистый цвет и увеличиваются вдвое в объеме.

Это будет отличный десерт для вас и вашей семьи . Но мы рекомендуем перед подачей сладкого предложить к столу что-то более сытное. Картошка в горшочках будет прекрасным вариантом.

Приятного аппетита!