Смертность в Украине почти в три раза превышает рождаемость

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 37 рожденных. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В течение января-апреля численность населения Украины сократилась на 145,8 тыс. человек и по состоянию на 1 мая 2021 года составила 41 442,6 тыс. человек.
В 2020 году численность населения Украины сократилась на 314 тыс. человек и на 1 января 2021 составила 41 588,4 тыс. человек.
В 2019 году численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020 составила 41 902,4 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек — городское население, 15 877,5 тыс. человек — сельское.
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи....
В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в Украине стартовал подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения, которая состоится...
В 1897 году состоялась первая на наших землях перепись. Как свидетельствуют документы, тогда украинцы жили не только на современной территории...
В течение января-мая 2015 г. численность населения области уменшилась на 4647 человек....