Смертность в Украине почти в три раза превышает рождаемость За января-май текущего года численность населения Украины сократилась на 180,1 тыс. человек и по состоянию на 1 июня составила 41 408,2 тыс. человек.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 37 рожденных. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В течение января-апреля численность населения Украины сократилась на 145,8 тыс. человек и по состоянию на 1 мая 2021 года составила 41 442,6 тыс. человек.

В 2020 году численность населения Украины сократилась на 314 тыс. человек и на 1 января 2021 составила 41 588,4 тыс. человек.

В 2019 году численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020 составила 41 902,4 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек — городское население, 15 877,5 тыс. человек — сельское.