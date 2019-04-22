В Украине значительно выросла смертность Общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 14,3%. В этом году в стране скончались 487 855 человек.

В Украине с начала 2021 года на 282470 украинцев сократилось население, на это повлияли показатели смертности и рождаемости.

По данным Государственной службы статистики, в Украине на 100 умерших украинцев приходится 42 родившихся. Таким образом, население сократилось и, по состоянию на 1 октября, составляет 41 319,8 тыс. человек. А общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 14,3%.

В этом году в стране умерло 487 855 человек, из них 1469 детей в возрасте до 1 года, а родилось – 205 385. А миграционный прирост составил – 13 945 человек, это разница между прибывшими и выбывшими украинцами.

Если сравнивать с показателями прошлого, 2020, то за январь-сентябрь прошлого года население Украины сократилось на 206 030 человек. Это показатель разницы между смертностью и рождаемостью. В 2020 году умерло 426 687 украинцев, а родилось – 220 657.

Источник: segodnya.ua