Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая Что ждать представителям знаков Зодиака с 24 по 30 мая 2021 года расскажет гороскоп.

Овен

Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь - все нужное придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то - любимые.

Телец

Ожидаются незабываемая неделя. Главные события развернутся на любовном фронте, но по касательной заденут денежные дела. И в том, и в другом предстоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой сложной ситуации.

Близнецы

Предстоит много работы, в том числе и домашней. Однако помните: излишнее усердие может навредить здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокоение и заряжает позитивными эмоциями.

Рак

Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся новые перспективы в карьере, наилучшим образом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть риск подхватить простудное заболевание.

Лев

Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется много сил и энергии на поддержание огня в своем домашнем очаге. Одновременно придется решать сложные рабочие проблемы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Желательно все спорные дела решать миром.

Дева

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, новые полезные знакомства, ценные материальные приобретения - и все это благодаря собственным усилиям и талантам. Откроются также возможности для налаживания деловых связей. Появятся новые знакомые, которые в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

Весы

Готовьтесь много и напряженно работать. Однако достойной оплаты за свои труды придется подождать. Поэтому не спешите делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными покупками. Во второй половине недели предстоят траты на семейные нужды.

Скорпион

У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внимания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам много приятных сюрпризов. С вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы быстро разрешить возможные спорные вопросы и дома, и на работе. Если понадобится - не стесняйтесь обращаться за помощью.

Стрелец

Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения отношений с коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Козерог

Первая половина недели — благоприятный период для решения денежных вопросов, а также для сотрудничества с зарубежными партнерами. Деловые встречи и поездки окажутся весьма удачными и перспективными. Во вторую половину недели вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! В то же время домашние проблемы могут потребовать дополнительных расходов. С финансами можете зайти в тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться, да и вообще старайтесь четко планировать бюджет.

Водолей

Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все шансы кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обостриться давние проблемы в отношениях с братьями, сестрами, знакомыми. Кроме того, это неблагоприятное время для сдачи экзаменов и продвижения своих научных идей.

Рыбы

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не поддавайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. В данный период не исключены конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. Будьте осторожны и предусмотрительны, никого не посвящайте в свои планы и помните: неприятности не вечны.

Источник: vedmochka.net