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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:48403

Украинская группа Go_A попала в лидеры в трендах YouTube

Группа Go_A удачно представил Украину на "Евровидении-2021". Музыканты попали на первое место в тренды на YouTube.

Номер представителей Украины на конкурсе посмотрели более 9 млн  раз. На 24 мая вкладка трендов в YouTube выглядит так: на первом месте - Go_A - SHUM в первом полуфинале, на втором - Måneskin - Zitti E Buoni в гранд-финале. В них 9,1 млн и 10 млн просмотров соответственно.

Также француженка Barbara Pravi - Voilà со своим выступлением оказалась популярной. В целом ее видео набрало 3 миллиона просмотров. Go_A в финале посмотрели более 1,5 млн раз, а в первом полуфинале - более 9 млн раз. Такие показатели оказались одними из лучших после завершения голосования. 

На песенном конкурсе Группа Go_A получил высокие оценки зрителей, но не жюри. В целом Украина заняла 5 место на "Евровидении-2021". Выступление специалисты назвали одним из лучших на конкурсе.

Источник: ASPI

Досуг Евровидение-2021
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