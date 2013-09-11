Ученые разобрались, сколько держится иммунитет после перенесенного коронавируса

Эксперты из Страсбургского университетского госпиталя провели исследования по иммунитету к коронавирусной инфекции. Результаты изучения опубликованы на портале Medrxiv.
Отмечается, что устойчивость к коронавируса, после перенесенного заболевания, человеческий организм сохраняет в течение 13 месяцев.
Ученые приняли во внимание валидацию серологических анализов множества представителей госпиталя, которые вылечились от легкого течения COVID-19.
Кроме этого, они изучили иммунный ответ иммунитета на инфекцию в течение тринадцати месяцев после заболевания и учли частоту повторного заражения в указанное время.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что иммунитет переболевших коронавирус людей сохраняет долгосрочную устойчивость антител типа IgG. В точности говорится о тринадцати месяцах, в течение которых организм обладает способностью для своей защиты от повторного инфицирования.
Источник: itsider.com.ua
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