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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:52100

Ученые разобрались, сколько держится иммунитет после перенесенного коронавируса

Медицинские работники утверждают, что организм устойчив к COVID-19 в течение 13 месяцев.

Эксперты из Страсбургского университетского госпиталя провели исследования по иммунитету к коронавирусной инфекции. Результаты изучения опубликованы на портале Medrxiv.

Отмечается, что устойчивость к коронавируса, после перенесенного заболевания, человеческий организм сохраняет в течение 13 месяцев.

Ученые приняли во внимание валидацию серологических анализов множества представителей госпиталя, которые вылечились от легкого течения COVID-19.

Кроме этого, они изучили иммунный ответ иммунитета на инфекцию в течение тринадцати месяцев после заболевания и учли частоту повторного заражения в указанное время.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что иммунитет переболевших коронавирус людей сохраняет долгосрочную устойчивость антител типа IgG. В точности говорится о тринадцати месяцах, в течение которых организм обладает способностью для своей защиты от повторного инфицирования.

Источник: itsider.com.ua

Общество Исследования
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