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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:08112

Авария 26 апреля 1986 года – не первая на ЧАЭС: СБУ обнародовала секретные документы о взрыве

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. Тот день навсегда разрушил не только часть АЭС, но и жизни тысяч людей.

В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы Служба безопасности Украины обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС, пишут Факты.

Это, в частности, сам доклад о взрыве от директора станции Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и ряд других. Также в документах отмечается, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

— В 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным “приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов”. В 1984 году аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках, — отметили в СБУ.

Кроме того, еще в 1983 году руководство Москвы получило информацию о том, что Чернобыльская АЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии ее радиоактивность оценивали в 60 раз выше, чем при взрыве атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Однако даже после Чернобыльской катастрофы советская власть искала различные теории заговора и не признавала реальности. Именно поэтому уже 27 апреля появился перечень так называемых неблагонадежных жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывался с кем-то за границей.

Позже появились документы, в которых говорилось о том, что якобы националисты хотели получить образцы зараженной почвы с помощью агентурной сети в Киеве, чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

Кроме того, что 8 июля 1986 года вышла директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

Подробнее с засекреченными документами можно ознакомиться по ссылке.

Общество Чернобыльская АЭС
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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