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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:27125

Состоялась церемония награждения кинопремии «Оскар»

В Соединенных Штатах прошла 93 кинопремия «Оскар».

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила на двух локациях в Лос-Анджелесе, кроме того, площадки для прямых трансляций обустроили в Лондоне и Париже.

Лучшим фильмом стала лента «Земля кочевников». Фильм рассказывает о жизни людей, потерявших жилье и вынужденных кочевать по западу США. Главная героиня ленты Ферн потеряла мужа и, без работы и перспектив, отправляется в путь в своем старом фургоне.

В путешествии она знакомится с «номадами», которые потеряли жилье из-за экономического кризиса в 2008 году и теперь тоже живут «на колесах».

Лента уже получила «Золотой глобус» как «Лучший фильм» (драма), а также «Лучший режиссер» и четыре награды BAFTA — в частности, как лучший фильм.

Фрэнсис МакДормад получила награду за «Землю кочевников» как «Лучшая актриса». Это уже ее третий «Оскар».

Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао — создательница «Земли кочевников». Кроме того, она — вторая женщина (и первая не белая женщина), получившая статуэтку в этой категории.

Лучшим актером стал 83-летний Энтони Хопкинс за роль в драме «Отец». Свой предыдущий «Оскар» он получил за роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят».

Лучшей актрисой второго плана стала Юн Ю Чжун за роль в фильме «Минари». А Даниэль Калуя стал лучшим актером второго плана за роль в фильме «Иуда и Черный Мессия».

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Перспективная девушка», а за лучший адаптированный сценарий — «Отец».

Лучшим анимационным фильмом стала «Душа». Этот же мультик получил и награду в категории «Лучшая музыка к фильму».

Лента «Манк» Дэвида Финчера в этом году получила 10 номинаций и стала лидером по их количеству. Однако черно-белый фильм победил только в двух категориях: за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика.

Статуэтку за лучшие визуальные эффекты отдали фильму «Тенет» Кристофера Нолана.

В номинациях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший грим и прически» победил фильм «Ма Рейни: мать блюза». Чедвика Боузмана посмертно номинировали на «Оскар» за роль в этой ленте, однако награду за лучшую мужскую роль отдали Энтони Хопкинсу.

Лучшим иностранным фильмом стала датская лента «Еще по одной».

В этом году церемония награждения проходила на двух локациях: традиционно в театре Dolby Theatre, а также на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе Union Station.

Все гости и номинанты должны были сделать ПЦР-тесты на COVID-19, а во время мероприятия нужно было носить защитные маски. Также сделали локации для прямых эфиров в Лондоне и Париже.

Источник: tvgid.ua

Общество «Земля кочевников» Золотой глобус
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