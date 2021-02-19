Григорию Чапкису - 91 Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис 24 февраля празднует день рождения. Сегодня известному артисту исполняется 91 год.

Григорий Чапкис родился 30 года прошлого века в Румынии. С самого утра родители отпускали мальчика гулять и только вечером забирали домой. На улице Чапкис научился водить хороводы.

Профессионально заниматься хореографией он начал, когда закончилась Вторая мировая. Тогда с гастролями и концертами со знаменитым танцовщиком Павлом Вирским они объездили более 70 стран мира. Популярность стремительно пошла вверх, когда Григорию Чапкису было 76. Именно в этом возрасте он впервые сел в судейское кресло шоу "Танцы со звездами".

Тогда он и создал собственную хореографическую школу и начал преподавать в университете культуры. Его энергичность и пыл вдохновляют и ошеломляют миллионов. Его не раз спрашивали, каков его эликсир молодости. И как-то Чапкис признался, оставаться в форме ему помогает -

С первой своей женой - танцовщицей Людмилой - он пошел под венец в 28. Вместе они прожили четверть века, воспитали дочь и расстались. Второй женой хореографа стала его ученица - Наталья, которая родила ему сына. Чапкису было 60, когда он решился на брак в третий раз. Отношения с Аллой длились более 20 лет.

Но он снова влюбился и на 91 году жизни ошеломил всю страну неожиданным заявлением. Женился в четвертый раз. Новую избранницу Чапкиса зовут Мила. Известно лишь, что она моложе его на 52 года.

Последние несколько месяцев состояние Григория Чапкиса значительно ухудшилось. В конце прошлого года хореограф попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ему сделали два теста на коронавирус и результат был отрицательный. Впоследствии его выписали, однако вскоре Чапкиса госпитализировали во второй раз. В начале февраля артиста положили в реанимацию.

Источник: lviv.znaj.ua