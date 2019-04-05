Ирина Билык примерила новый образ Артистка решила поэкспериментировать со своим стилем и показала фолловерам, что из этого получилось.

Ирина Билык примерила новый наряд и устроила себе фотосессию в неожиданном образе. Перед камерой артистка появилась в черном платье с пайетками, красной длинной шубе и черных кроссовках на экстремально высокой подошве.



Свой аутфит Ирина дополнила черной блестящей шапкой и стильными красными очками. Макияж певица сделала насыщенный: она подчеркнула глаза черным карандашом, а губы накрасила красной помадой.

Поклонники в восторге от ее лука: «Очень красивая! Ирина Николаевна, вы шикарные», «Страшно модно», «Какая стиляжная», «Это эпатаж», «Богиня стиля», «Мне очень нравится образ», «Вы завораживаете».

Источник: Новости Ю