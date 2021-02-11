Кто кроме Медведчука попал под санкции Опубликован полный список, попавших под ограничения. Это преимущественно бизнес-партнеры кума Путина, помогавшие торговать углем из ОРДЛО в России.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении лиц, занимающихся антиукраинской деятельностью.

Под ограничения попали восемь физических лиц и 19 компаний, в частности, лидер политсовета «Оппозиционной платформы-За життя» Виктор Медведчук с супргуой Оксаной Марченко, пишет zn.ua

На сайте главы государства опубликован полный список попавших под санкции компаний и лиц.

Физические лица:

Вацковский Константин Борисович (гражданин России) - владелец компании «Дон-Экспорт», специализирующаяся на автомобильных грузовых перевозках; Донченко Виталий Валерьевич (гражданин России) - совладелец ООО «Торговый дом. Донские угли»; Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины - жена народного депутата Тараса Козака, являющегося бизнес-партнером Виктора Медведчука, совладелец нефтеперерабатывающего завода, который поставляет топливо в ОРДЛО; Лисогор Сергей Викторович (гражданин России) - директор ООО «Торговый дом. Донские угли» - связанная с Медведчуком структура, занимающаяся продажей в РФ угля, незаконно добытого в ОРДЛО; Оксана Марченко, гражданка Украины - бывшая телеведущая, жена народного депутата Виктора Медведчука, совладелец нефтеперерабатывающего завода, поставляющего топливо в ОРДЛО ; Маслюк Александр Николаевич (гражданин России) - совладелец ООО «Торговый дом. Донские угли»; Виктор Медведчук, гражданин Украины - народный депутат, глава политсовета ОПЗЖ, вероятный владелец ООО «Торговый дом. Донские угли»; Попов Михаил Юрьевич (гражданин России) - доктор социологических наук, главный редактор журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки».

Юридические лица:

EVIRER LTD (ОАЭ) GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова) KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова) SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова) WHPA AVIA LTD (Виргинские острова) АО «НЗНП Менеджмент» (Москва, РФ); АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Новошахтинск, РФ); АО «Фармацевт плюс» (Ростов-на-Дону, РФ); Частная компания с ограниченной ответственностью «Sportmaster Operations Pte. Ltd »(Сингапур) ООО «Дон Экспорт» (Ростовская область, РФ); ООО «ИСС-Софт» (Москва, РФ); ООО «ИндаСофт» (Москва, РФ); ООО «Роузвуд Шиппинг» (Ростов-на-Дону, РФ); ООО «Торговый дом «Донские угли»» (Ростов-на-Дону, РФ); ООО «БИОТЕК» (Москва, РФ); ООО «Гемодженикс» (Москва, РФ); ООО «Медоборудование» (Москва, РФ); ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ТРЕЙДИНГ» (Дзержинск, РФ); Федеральный государственный автономный учебное заведение высшего образования «Севастопольский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ (оккупированный Севастополь, Крым).

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны на внеочередном заседании согласовал санкции в отношении 19 компаний и 8 физических лиц, в частности народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и их жен. 20 февраля президент Зеленский ввел решение в действие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, основываются на информации Службы безопасности Украины об их причастности к финансированию терроризма.

Ранее под санкциями оказались телеканалы «112 Украина», Zik и NewsOne, распространявшие в Украине российскую пропаганду. Номинальным владельцем каналов был Козак, фактическим - Медведчук. Сам Медведчук считает санкции «незаконными», по его мнению, вводить ограничения должен суд.