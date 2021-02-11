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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2043

Кто кроме Медведчука попал под санкции

Опубликован полный список, попавших под ограничения. Это преимущественно бизнес-партнеры кума Путина, помогавшие торговать углем из ОРДЛО в России.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении лиц, занимающихся антиукраинской деятельностью.

Под ограничения попали восемь физических лиц и 19 компаний, в частности, лидер политсовета «Оппозиционной платформы-За життя» Виктор Медведчук с супргуой Оксаной Марченко, пишет zn.ua

На сайте главы государства опубликован полный список попавших под санкции компаний и лиц.

Физические лица:

  1. Вацковский Константин Борисович (гражданин России) - владелец компании «Дон-Экспорт», специализирующаяся на автомобильных грузовых перевозках;
  2. Донченко Виталий Валерьевич (гражданин России) - совладелец ООО «Торговый дом. Донские угли»;
  3. Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины - жена народного депутата Тараса Козака, являющегося бизнес-партнером Виктора Медведчука, совладелец нефтеперерабатывающего завода, который поставляет топливо в ОРДЛО;
  4. Лисогор Сергей Викторович (гражданин России) - директор ООО «Торговый дом. Донские угли» - связанная с Медведчуком структура, занимающаяся продажей в РФ угля, незаконно добытого в ОРДЛО;
  5. Оксана Марченко, гражданка Украины - бывшая телеведущая, жена народного депутата Виктора Медведчука, совладелец нефтеперерабатывающего завода, поставляющего топливо в ОРДЛО ;
  6. Маслюк Александр Николаевич (гражданин России) - совладелец ООО «Торговый дом. Донские угли»;
  7. Виктор Медведчук, гражданин Украины - народный депутат, глава политсовета ОПЗЖ, вероятный владелец ООО «Торговый дом. Донские угли»;
  8. Попов Михаил Юрьевич (гражданин России) - доктор социологических наук, главный редактор журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». 

Юридические лица:

  1. EVIRER LTD (ОАЭ)
  2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова)
  3. KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова)
  4. SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова)
  5. WHPA AVIA LTD (Виргинские острова)
  6. АО «НЗНП Менеджмент» (Москва, РФ);
  7. АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Новошахтинск, РФ);
  8. АО «Фармацевт плюс» (Ростов-на-Дону, РФ);
  9. Частная компания с ограниченной ответственностью «Sportmaster Operations Pte. Ltd »(Сингапур)
  10. ООО «Дон Экспорт» (Ростовская область, РФ);
  11. ООО «ИСС-Софт» (Москва, РФ);
  12. ООО «ИндаСофт» (Москва, РФ);
  13. ООО «Роузвуд Шиппинг» (Ростов-на-Дону, РФ);
  14. ООО «Торговый дом «Донские угли»» (Ростов-на-Дону, РФ);
  15. ООО «БИОТЕК» (Москва, РФ);
  16. ООО «Гемодженикс» (Москва, РФ);
  17. ООО «Медоборудование» (Москва, РФ);
  18. ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ТРЕЙДИНГ» (Дзержинск, РФ);
  19. Федеральный государственный автономный учебное заведение высшего образования «Севастопольский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ (оккупированный Севастополь, Крым).

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны на внеочередном заседании согласовал санкции в отношении 19 компаний и 8 физических лиц, в частности народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и их жен. 20 февраля президент Зеленский ввел решение в действие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, основываются на информации Службы безопасности Украины об их причастности к финансированию терроризма.

Ранее под санкциями оказались телеканалы «112 Украина», Zik и NewsOne, распространявшие в Украине российскую пропаганду. Номинальным владельцем каналов был Козак, фактическим - Медведчук. Сам Медведчук считает санкции «незаконными», по его мнению, вводить ограничения должен суд.

Политика Лавренюк Наталья Оксана Марченко ОРДЛО
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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