Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:3989

Ушел из жизни Андрей Мягков

Умер звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» Андрей Мягков. Ему было 82 года.

«Андрей Васильевич умер», - сообщила СМИ пресс-служба МХТ им. Чехова 18 февраля. По предварительным данным, смерть актера наступила от сердечной недостаточности.

В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позже.

Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известный по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». Кроме этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы».

В 2015 году Министерство культуры Украины дало старт формированию так называемого «белого списка» деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны, в который вошел Андрей Мягков.

А вот фильм «Ирония судьбы», наоборот, к показу в Украине запрещен. Одна из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: Главком

Общество «Дни Турбиных» «На Дерибасовской хорошая погода «Надежда» и «Серебряные трубы» «Послесловие» Или На Брайтон-Бич опять идут дожди» МХАТ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине снова растет число заболеваний коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?
Вчера 17:12
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Вчера 14:25
На Сумщине дали 3 года за смертельное ДТП
Сегодня 15:01
Пропавшего без вести жителя Сумщины нашли спустя сутки в поле с переохлаждением
Сегодня 14:58
«Альянс» с Сумщины победил краматорчан
Сегодня 14:51
Сумские биатлонистки в ТОП-6 на Кубке IBU
Сегодня 14:43
Многодетной сумчанке угрожают из-за миллионных долгов брата-экс-депутата (видео)
Сегодня 14:24
В Сумах на ребенка напали 4 собаки (фото)
Сегодня 14:19
Сумчанин-миллионер стал гостем «Big Money» и рассказал, как пришел к успеху (видео)
Сегодня 14:14
Сумчанам назначили дополнительный поезд к 8 марта
Сегодня 14:00
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:59
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
Вчера 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
Вчера 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.