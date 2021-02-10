Ушел из жизни Андрей Мягков Умер звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» Андрей Мягков. Ему было 82 года.

«Андрей Васильевич умер», - сообщила СМИ пресс-служба МХТ им. Чехова 18 февраля. По предварительным данным, смерть актера наступила от сердечной недостаточности.

В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позже.

Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известный по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». Кроме этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы».

В 2015 году Министерство культуры Украины дало старт формированию так называемого «белого списка» деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны, в который вошел Андрей Мягков.

А вот фильм «Ирония судьбы», наоборот, к показу в Украине запрещен. Одна из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: Главком