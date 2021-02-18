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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:2081

На Сумщине подвели погодные итоги ноября

Погода ноября формировалась чередованием циклонов, их атмосферных фронтов и антициклонов.

Наблюдались резкие колебания температуры и осадков в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде значительные с усилением ветра.

9 ноября состоялся переход средней суточной температуры воздуха через 5°С в сторону снижения (прекращения вегетации), что на две недели позже обычного срока.

Средняя месячная температура воздуха составляла 2-3°С тепла, что на 2°С выше нормы. Максимальная температура воздуха в середине первой декады ноября достигала 13-16°С тепла, поверхность почвы прогревалась до 15-18°С тепла.

Минимальная температура воздуха и поверхности почвы снижалась до 9-12°С мороза.

Снежный покров устанавливался на преобладающей территории области 18 ноября высотой до 1 см. Глубина промерзания грунта на последний день второй декады ноября равнялась 8-16 см. К концу ноября снежный покров и промерзание почвы по области отсутствуют.

Осадков за месяц выпало на преобладающей территории области 40-50 мм, что составляет 90-130% от месячной нормы.

Ветер преобладал умеренный, во второй декаде и конце месяца в течение 1 -2 дней наблюдалось усиление ветра 16-24 м/с.

Общество «На Дерибасовской хорошая погода
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