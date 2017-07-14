Австралия попала под санкции Facebook

Это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент. Об этом заявил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон, сообщает «Украинская правда».
"Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным содержанием. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или не разрешать новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", - сказал Истон.
По словам Истона, это новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.
Обмен между Facebook и авторами новостей идет на пользу последним, тогда как для компании прибыль от новостного бизнеса минимальная: новости составляют менее 4% содержимого, которое люди видят в своих лентах.
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